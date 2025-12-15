Российская армия взяла село Остаповское в Днепропетровской области

Группировка российских войск «Восток» заняла населенный пункт Песчаное в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Село Песчаное находится в Покровском районе, на левом берегу реки Гайчур. В предыдущий раз Минобороны РФ отчитывалось о продвижении в Днепропетровской области 9 декабря: тогда российские военнослужащие взяли село Остаповское. На прошлой неделе начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что в Днепропетровской и Харьковской областях войска расширяют «санитарную зону» в приграничных районах.

