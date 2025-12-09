Минобороны России сообщило о взятии села Остаповское в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Остаповское Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Остаповское — небольшое село примерно в 10 км к югу от Покровского.

В сводке Минобороны сообщается, что российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Косовцево, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.