В горах Сочи 16 декабря ожидается налипание мокрого снега

Метеорологические службы предупреждают о налипании мокрого снега в предгорных районах и низкогорье Сочи 16 декабря 2025 года. Осадки могут привести к обледенению деревьев и линий электропередачи, а на высотах свыше 1 тыс. м сохраняется слабая лавинная опасность, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На дорожной сети возможна гололедица, что повышает риски для движения транспорта. Въезд в горный кластер для автомобилей, не оснащенных зимней резиной, остается ограниченным. По поручению главы города Андрея Прошунина коммунальные, дорожные и аварийные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Жителям и туристам рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации действует единый номер оперативных служб — 112.

Дорожные предприятия региона 14 декабря приступили к первой в этом сезоне зимней обработке федеральных трасс А-149 и А-147 после снегопада в горных районах. По информации пресс-службы ФКУ «Упрдор Черноморье», работы организованы сразу на двух направлениях магистрали А-149, соединяющей Адлер и Красную Поляну, а также на ряде участков автодороги А-147 от Джубги до Сочи. Для обеспечения проезда задействовано около 15 единиц специализированной техники и порядка 40 сотрудников, дорожное обслуживание ведется круглосуточно. Первый снег в горах выпал 13 декабря: на высоте 2,3 тыс. м слой свежих осадков достиг 20 см, увеличив общую глубину снежного покрова до 45 см.

Параллельно город готовится к периоду предновогодних мероприятий и зимних каникул. Администрация Сочи сообщила, что праздничная программа включает более 250 событий и охватит все районы курорта. В городской среде установят 15 дополнительных новогодних елей и около 90 световых арт-объектов, для детей запланировано проведение 30 социальных новогодних елок с участием примерно 12 тыс. человек. С 24 декабря на улице Навагинской начнет работу ярмарка мастеров.

Мария Удовик