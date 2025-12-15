Воронежская область выбыла из тройки крупнейших заказчиков гражданских дронов

Объем государственных закупок гражданских беспилотников в России по 44-ФЗ с января по ноябрь 2025 года сократился в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Воронежская область, входившая в прошлом году в тройку лидеров среди регионов по сумме закупок БПЛА, покинула ведущие позиции. Данные предоставила для «Ъ» аналитическая система по работе с тендерами «Тендерплан».

В 2024 году первую тройку крупнейших заказчиков возглавляли Москва (919 млн руб.), Санкт-Петербург (464 млн руб.), Воронежская область (417 млн руб.).

Сейчас по объемам завершенных контрактов этого года в финансовом выражении стала Москва (401 млн руб.), также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (211 млн руб.), Подмосковье (189 млн руб.).

Снижение во многом связано с сильным сокращением финансирования государственного гражданского заказа на беспилотники. Если в 2024 году из федерального бюджета на сосубсидирование закупок выделяли более 6 млрд руб., в 2025-м объем средств сократился до 1 млрд руб.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в ноябре Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) объявил два электронных аукциона на поставку беспилотных авиационных систем мультироторного типа и комплектов управления для проведения научно-исследовательских работ. Совокупная начальная цена контрактов составляет почти 50 млн руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».