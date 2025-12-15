Бесполетные летательные аппараты

Госзакупки гражданских дронов за неполный 2025 год уменьшились более чем в четыре раза, до 2,6 млрд руб. Речь идет в том числе о контрактах, финансируемых по сократившемуся в 2025 году в шесть раз федеральному гражданскому заказу (ГГЗ). По итогам года отраслевая выручка, по прогнозам профильной ассоциации, может упасть на треть. Среди причин эксперты называют насыщение техникой в прошлые два года, дефицит бюджетов субъектов, а главным образом — запрет на использование дронов в регионах и ограничения мобильной связи.

Госзакупки гражданских беспилотников по 44-ФЗ с января по ноябрь 2025 года сократились в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, подсчитали для “Ъ” в аналитической системе по работе с тендерами «Тендерплан». Если с января по ноябрь 2024 года было совершено 1459 госзакупок на 11,3 млрд руб., то за тот же период 2025 года — 982 госзакупки на 2,6 млрд руб. Лидером по объемам завершенных контрактов этого года в финансовом выражении стала Москва (401 млн руб.), также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (211 млн руб.), Подмосковье (189 млн руб.)., Ямало-Ненецкий автономный округ (111 млн руб.) и Приморский край (168 млн руб.).

В прошлом году пятерку крупнейших заказчиков возглавляли Москва (919 млн руб.), Санкт-Петербург (464 млн руб.), Воронежская область (417 млн руб.), Башкирия (413 млн руб.) и Ульяновская область (401 млн руб.).

Снижение во многом связано с сильным сокращением финансирования государственного гражданского заказа на беспилотники.

Если в 2024 году из федерального бюджета на сосубсидирование закупок выделяли более 6 млрд руб., в 2025-м объем средств сократился до 1 млрд руб. (см. “Ъ” от 9 июня). По итогам 2024 года, благодаря масштабному финансированию, как уточнили в «Тендерплан», объем госзакупок по 44-ФЗ вырос в годовом выражении втрое по сравнению с 2023 годом, когда он составил 3,9 млрд руб.

В Минпромторге “Ъ” не ответили. Опрошенные “Ъ” производители беспилотников комментировать ситуацию не стали, но в одной из компаний отметили также сокращение среднего срока контрактов: «Долгосрочные контракты стали большой редкостью». На другом предприятии называют основным фактором общее сокращение региональных бюджетов.

На фоне снижения госзаказа выручка за услуги по итогам 2025 года может быть ниже прошлогодней примерно на 30%, поделились с “Ъ” в профильной ассоциации «Аэронекст».

Исключительно гражданский сегмент в денежном выражении составил в 2024 году 21,7 млрд руб. за продукцию и услуги суммарно, что на 10% больше, чем в 2023 году. В 2025 году, по предварительным оценкам, показатель может остановиться на отметке 15 млрд руб. За первое полугодие рынок услуг в среднем снизился на 20% к аналогичному периоду 2024 года и составил около 3,5 млрд руб.

При этом динамика неравномерна по отдельным видам работ и по регионам, отмечается в материалах «Аэронекст». Так, наибольшее снижение наблюдается по всем видам аэрофотосъемки на объектах линейного и площадного мониторинга. Вместе с тем относительно прошлого года вырос спрос на геологоразведку, для которой выполняются измерения на малой высоте. Статистика страховых компаний показывает существенное увеличение числа страховых событий в 2025 году, что, с одной стороны, может говорить о росте интенсивной эксплуатации беспилотных воздушных судов, с другой — о том, что работы начинают выполнять малоопытные компании и специалисты.

Среди ключевых причин снижения рынка в ассоциации называют сохраняющиеся запреты на использование беспилотниками воздушного пространства в регионах. И даже там, где разработаны регламенты получения разрешений, процедура в большинстве случаев остается слишком долгой и сложной для участников отрасли. «Как ни странно, регионы не стремятся снимать запреты даже там, где беспилотная угроза фактически отсутствует, и не ускоряют процессы согласований»,— отмечает глава «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

Вторым объяснением снижения объемов рынка может быть то, что региональные власти, «затоваренные» полученными по ГГЗ беспилотниками, начинают выполнять работы сами, или привлекая непрофильных или демпингующих в ущерб качеству и безопасности подрядчиков. Это может объяснить и статистику страховщиков. В результате, продолжает господин Бабинцев, коммерческий рынок добросовестных игроков теряет заказы, а малоизвестные компании банкротятся или выполняют не весь объем выигранных на конкурсах работ, что снижает доверие заказчиков к новым технологиям.

Также существенное влияние на отраслевые показатели оказывают ограничения мобильной связи в регионах, которые не только осложняют работу операторов беспилотников, но и замедляют спрос заказчиков на услуги, говорит основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков. Кроме того, даже после отмены сигнала «Ковер» предприятия в регионах часто бесконтрольно применяют средства радиоэлектронной борьбы, что делает невозможным навигационное управление гражданскими беспилотниками, рассказывает он.

Еще одной нерешенной проблемой Андрей Патраков называет засилье рынка теневыми поставками китайской техники и «всего, что завозят обходными путями и пересобирают здесь под видом российских дронов». По его словам, этот фактор сокращает выручку реальных производителей, а также приводит к демпингу в госзаказе.

Сокращение федерального финансирования показало, что самостоятельный гражданский рынок беспилотной техники в РФ пока так и не сформировался, заключает господин Патраков. Административные барьеры, включая запреты на полеты и сложности сертификации, остаются нерешенными с 2022 года, и «поводов для оптимизма на 2026 год пока не проглядывается». Однако отсутствие бюджетных вливаний может послужить стимулом для развития рынка, допускает эксперт. Первым шагом для преодоления падения рынка эксперт считает распространение экспериментальных правовых режимов на большее количество субъектов: «При условии не декларативного объявления режимов, как происходит в ряде регионов, а действительного начала полетов в рамках особого правого поля».

Айгуль Абдуллина