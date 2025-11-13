ВГТУ ищет поставщика беспилотников за 50 млн рублей

Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) объявил два электронных аукциона на поставку беспилотных авиационных систем мультироторного типа и комплектов управления для проведения научно-исследовательских работ. Совокупная начальная цена контрактов составляет почти 50 млн руб. Это следует из данных портала госзакупок.

Первый контракт оценивается в 19,9 млн руб. Срок поставки по нему определен до 15 декабря 2025 года. Согласно документации, университет намерен приобрести 99 конструкторов беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа с диаметром винтов 10 дюймов, 15 аппаратов с диаметром 15 дюймов, а также четыре комплекта управления. В техническом задании уточняется, что под первым типом подразумеваются квадрокоптеры, а под вторым — гексакоптеры. Заявки можно подавать до 21 ноября, итоги подведут 24-го.

Второй аукцион предусматривает закупку аналогичных изделий, но в ином количестве. Начальная максимальная цена контракта — 29,9 млн руб. В рамках него ВГТУ планирует приобрести 159 конструкторов беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа размером 10 дюймов, 15 аппаратов 15-дюймового формата и пять комплектов управления. Заявки принимаются до 14 ноября, итоги подведут 17-го.

Заказчик указал, что все поставляемые изделия должны быть новыми, заводского производства, не восстановленными и не собранными из бывших в употреблении компонентов. Необходимо, чтобы беспилотники соответствовали требованиям безопасности, пожарной и взрывобезопасности, а также экологическим нормам. В документации отдельно отмечено, что при возгорании аппаратов не допускается выделение токсичных газов и дымов.

«Комплект поставки должен включать всю необходимую техническую документацию и эксплуатационные материалы, в том числе руководство по эксплуатации и гарантийный талон на русском языке. Кроме того, производитель обязан обеспечить наличие соединительных кабелей и шнуров, необходимых для работы устройств. Гарантийный срок установлен не менее года. Техника должна быть протестирована и поставлена в оригинальной упаковке без повреждений»,— говорится в документах.

В ноябре 2024 года два подряда на поставку БПЛА для опорного вуза выиграло тульское ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта» за 29,7 млн руб.

Анна Швечикова