В Геленджике отменили угрозу атаки БПЛА

В Геленджике отменили угрозу атаки беспилотников, которая действовала порядка 20 минут. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Опасность была объявлена утром 15 декабря в 11:33 по мск, а снята в 11:54. В период действия угрозы жителей призывали отойти от окон и укрыться в безопасных помещениях со сплошными стенами. Находившимся на улице рекомендовали зайти в ближайшее здание и спуститься на цокольный этаж.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что накануне вечером на территории Краснодарского края была объявлена угроза атаки БПЛА. Сигнал отменили утром 15 декабря.

Анна Гречко