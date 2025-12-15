В Петербурге школьник попытался зарезать свою учительницу

В школе №191 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга школьник напал на учительницу, сообщает «Фонтанка». По данным издания, нападавший после попытался покончить с собой. Оба госпитализированы, у преподавательницы — резаные раны спины.

Местный портал 78.новости передает, на 29-летнюю учительницу математики напал 15-летний юноша. Он ударил учительницу ножом, когда пришел исправлять контрольную перед уроками в семь утра.

Мать подростка, по данным портала, работает преподавателем истории в той же школе. Недавно она якобы попросила учительницу позаниматься с сыном дополнительно из-за его проблем с математикой. Семья напавшего школьника переехала в Санкт-Петербург из Тверской области в 2020 году.

Telegram-канал «Осторожно, новости» передает, что в школе есть рамки металлоискателя. Часть учеников на фоне ЧП увели в спортзал. К школе прибыли скорая помощь и полиция.