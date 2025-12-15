Средний чек на премиальные авто на Кубани вырос до 13 млн рублей

Премиальный сегмент автомобильного рынка Краснодарского края сохраняет устойчивость, несмотря на общую рыночную нестабильность последних трех лет. Как рассказал «Ъ-Кубань» управляющий директор ГК «Техно Темп» Александр Сквирский, в регионе сформировалась зрелая аудитория, для которой премиальный автомобиль остается элементом статуса, комфорта и долгосрочной инвестиции. Изменение потребительских предпочтений заметно отражается на структуре спроса.

В 2022 году рынок новых автомобилей в крае оказался под давлением санкций, что привело к падению продаж премиального сегмента до 2,5–3 тыс. машин в год. Участникам отрасли пришлось адаптироваться к новым условиям. Уже в 2023 году рынок начал восстанавливаться: параллельный импорт заработал в полном объеме, а на российский рынок вышел ряд китайских люксовых брендов. Это обеспечило продажи на уровне 4–5 тыс. автомобилей.

В 2024 году премиальный сегмент рос синхронно с рынком региона, достигнув доли около 10%, что соответствует 6–7 тыс. проданных автомобилей. По итогам десяти месяцев 2025 года общий рынок новых машин на Кубани снизился на 27% к уровню прошлого года, однако премиум-класс показал более мягкое сокращение — продажи оцениваются в 4,5–5 тыс. единиц.

За последние два года позиции китайских люксовых брендов существенно укрепились. На долю Exeed, Tank, Hongqi, Zeekr и Voyah приходится около 65% продаж премиального сегмента. Европейские марки BMW, Mercedes-Benz и Audi занимают 20–25%, еще 10–15% приходится на Lexus, Infiniti, Porsche и другие бренды.

Средний чек на премиальные автомобили в крае также демонстрирует рост. В 2022 году он составлял 5–7 млн руб., в 2023 году — 6–9 млн руб. на фоне стабилизации параллельного импорта и увеличения предложения китайских марок. В 2024 году показатель вырос до 8–12 млн руб., причем европейские бренды чаще превышали диапазон 12–16 млн руб., а китайский премиум удерживался на уровне 5–8 млн руб. Сейчас средний чек составляет 9–13 млн руб.

Рост спроса на автомобили, включая премиальный сегмент, традиционно фиксируется в летне-осенний период, когда курортный сезон, деловая активность и аграрный цикл оказывают совокупное влияние на экономику региона. Высокая ключевая ставка оказывает на этот сегмент минимальное воздействие: сделки, как правило, не отменяются, а лишь переносятся по срокам.

Мария Удовик