Число бронирований в санаториях от жителей Среднего Урала выросло в 1,5 раза

На период новогодних праздников в 1,5 раза выросло число бронирований в российских санаториях от жителей Свердловской области, следует из аналитики оператора «МегаФон» и сервиса «Островок». Трафик из региона на сайты отелей с SPA-программами и условиями для здорового сна вырос почти на 10% по сравнению с прошлым годом.

Свердловчане все активнее интересуются велнес-туризмом, совмещая отдых с лечебными процедурами и прогулками на свежем воздухе, а также выбирают тихие места, где можно хорошо выспаться. Особое внимание при выборе места отдыха уделяется качеству сна: ортопедические матрасы, разнообразие подушек и концепция «тихого» размещения становятся важными факторами. В ноябре трафик на сайты отелей с такими условиями вырос на 55% по сравнению с сентябрем.

В целом число бронирований в санаториях на период новогодних праздников увеличилось на 57% относительно того же периода 2024 года. Большей популярностью у уральцев также стал пользоваться отдых на природе: спрос на кемпинги, глэмпинги и загородные дома вырос на 15%. Большинство «сонных» туристов — женщины (61% запросов), в основном в возрасте 45-54 лет (34% аудитории). Далее следуют люди 35-44 лет и 25-34 лет с долей 26% и 18% соответственно.

Чаще всего за оздоровительными программами россияне отправляются на курорты Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края, Крыма, Республики Алтай, а также в соседние области. При этом в топ самых популярных направлений для любого типа отдыха на новогодние каникулы входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар и Екатеринбург.

Ирина Пичурина