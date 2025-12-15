Бумаги выросли в цене

Оборот ценных бумаг кубанских компаний на Московской бирже за 11 месяцев 2025 года вырос в 1,5 раза и приблизился к 1 трлн руб. Лидерами среди региональных эмитентов являются «Магнит», НМТП, Новороссийский хлебокомбинат и «Славянск Эко». Финансовые аналитики отмечают, что акции МНТП и «Магнита» останутся стабильными, однако потенциальным инвесторам все же имеет смысл учитывать возможные риски. Тренд на покупку ценных бумаг эксперты объясняют уменьшением интереса к банковским депозитам и ростом стоимости уже выпущенных ценных бумаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оборот ценных бумаг компаний Краснодарского края на Московской бирже за январь—ноябрь 2025 года увеличился почти в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и приблизился к 1 трлн руб. Количество совершенных сделок составило 18,4 млн. Наибольшую активность показали акции «Магнита», Новороссийского морского торгового порта, Новороссийского комбината хлебопродуктов и «Славянск Эко». Эти компании вошли в пятерку лидеров среди региональных эмитентов.

Обыкновенные акции НМТП-1-ао (тикер NMTP) заняли 24-е место по размеру дивидендной доходности на всем рынке российских ценных бумаг за 2024 год: дивдоходность составила 11,18% годовых, выплата на одну акцию — 0,9573 руб.

Обыкновенные акции Магнит-1-ао (тикер MGNT) заняли 39-е место по размеру дивидендной доходности на всем рынке российских ценных бумаг за 2023 год: дивдоходность составила 7% годовых, выплата на одну акцию — 412,13 руб.

По данным на 4 декабря 2025 года, объем торгов акциями ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (NKHP) на Московской бирже составил 78,9 млрд руб. По информации за 11 месяцев 2025 года, бумаги Новороссийского комбината хлебопродуктов входят в топ-5 по объемам торгов ценными бумагами компаний Краснодарского края на бирже.

Облигации ООО «Славянск ЭКО» на Московской бирже размещены на общую сумму 10 млн долларов. Доходность, по данным биржевой площадки, составляет 13,88%.

Совокупная доля краснодарских бумаг в обороте биржевой площадки увеличилась на четверть и достигла 1,34%. Количество частных инвесторов из региона, имеющих брокерские счета на Мосбирже, превысило 1,58 млн человек.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что НМТП на данный момент воспринимается рынком как «достаточно защитная дивидендная история».

«Операционные результаты компании, конечно, зависят от текущего состояния экономики и объемов экспорта нефти, но в среднем достаточно стабильны. При этом тарифы регулярно индексируются, и на некоторые товары индексация может превышать уровень инфляции, что поддерживает финансовые результаты. Кроме того, компания выплачивает 50% прибыли в виде дивидендов — по итогам текущего года дивидендная доходность может составить 11,5–12%»,— говорит финансовый аналитик. По его оценкам, рисками для НМТП являются возможность атаки беспилотников на инфраструктуру компании, а также претензии ФАС к слишком высоким темпам индексации тарифов на перевалку некоторых товаров.

«Акции НМТП относятся ко второму эшелону, то есть их ликвидность не очень высока»,— отмечает господин Кауфман. Однако, по его мнению, она может заметно расти в периоды повышенной активности частных инвесторов на рынке, как, например, было в 2023 году.

Аналитик ФГ «Финам» Магомед Магомедов говорит, что с учетом недавнего спекулятивного ралли в котировках «Магнита» назревает риск технической коррекции в краткосрочной перспективе.

«По нашим оценкам, бумага на текущих уровнях все еще недооценена. Риски, на которые инвесторам стоит обращать внимание, зависят от избранного горизонта инвестирования. Для консервативного инвестора "вдолгую", наибольшие факторы риска — это высокая долговая нагрузка, ограничивающая дивидендные выплаты, и отставание "Магнита" в динамике операционных метрик от ближайшего конкурента X5»,— пояснил аналитик.

Что касается тенденции увеличения частных инвесторов в регионе, то гендиректор консалтинговой компании «СоветникЪ» Максим Орешин отмечает несколько факторов. «Это уменьшение интереса к банковским депозитам из-за более мягкой монетарной политики. Снижение ставок по вкладам заставляет искать альтернативные варианты для поддержания доходности. Поэтому инвесторы все чаще обращают внимание на облигации, которые становятся более выгодными при снижении ключевой ставки и увеличении стоимости. Рост стоимости уже выпущенных ценных бумаг, в особенности облигаций, также способствовал увеличению общей стоимости активов на счетах»,— считает эксперт.

По его оценкам, в случае дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики приток капитала, вероятно, продолжит расти. Снижение процентных ставок обычно стимулирует интерес к рынку акций. Тем не менее дальнейший объем притока средств будет зависеть от комбинации макроэкономических факторов, динамики курса рубля и уровня доверия населения к финансовым рынкам, резюмирует господин Орешин.

Елена Турбина