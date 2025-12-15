Краснодарский край вошел в тройку регионов России по приросту доходов

Краснодарский край вошел в тройку лидеров Росии по росту реальных доходов населения, заняв второе место по итогам третьего квартала 2025 года. Согласно исследованию «РИА Рейтинг», доходы кубанцев за год выросли на 15,3% в реальном выражении.

По уровню доходов населения Кубань заняла 14-е место среди регионов России. Лидируют в рейтинге Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Чукотка. Последние позиции занимают Ингушетия, Тува и Карачаево-Черкесия.

Исследователи использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе.

Аналитики зафиксировали существенный разрыв в уровне доходов между регионами — 7,7 раза. Самые высокие среднедушевые денежные доходы в третьем квартале 2025 года отмечены на Чукотке — 207,2 тыс. руб. в месяц, и в Ненецком автономном округе — 171,9 тыс. руб.

Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг зафиксировано в Ингушетии. Показатель составляет 1,2, при этом средний душевой доход — 26,8 тыс. руб., а рост за год в реальном выражении составил 0,9%. Среднего дохода в этом регионе хватает чуть более чем на один фиксированный набор потребительских товаров и услуг.

Невысокая покупательная способность среднедушевых доходов также отмечается в Туве, Карачаево-Черкесии, Республике Алтай и Ставропольском крае.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский край занял 65-е место в рейтинге российских регионов по уровню медианных зарплат во втором квартале 2025 года.

Анна Гречко