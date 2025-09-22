Медианная зарплата на Кубани выше стоимости продуктового набора в два раза

Краснодарский край занял 65-е место в рейтинге российских регионов по уровню медианных зарплат во втором квартале 2025 года, составленном РИА «Новости». По данным исследования, медианная зарплата после вычета НДФЛ составила 54,4 тыс. руб. в месяц, что в 2,1 раза превышает стоимость фиксированного потребительского набора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В соседней Ростовской области медианная зарплата достигла 49,2 тыс. руб., что позволяет приобрести два фиксированных набора товаров и услуг.

Рейтинг строился на основе соотношения медианной зарплаты к стоимости фиксированного потребительского набора, отражающего покупательную способность населения. В расчетах использовались официальные данные за апрель—июнь текущего года.

Лидером по уровню доступности потребительской корзины стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где медианная зарплата превышает ее стоимость в 5,1 раза и составляет 148,6 тыс. руб. В пятерку также вошли Чукотский автономный округ (171,9 тыс. руб., в 4,3 раза), Ненецкий автономный округ (116,9 тыс. руб., в четыре раза), Магаданская область (128,2 тыс. руб., в четыре раза) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (107,3 тыс. руб., в 3,8 раза).

Минимальные значения зафиксированы в республиках Северного Кавказа, где медианные зарплаты составляют менее 35 тыс. руб. в месяц и не превышают половины среднероссийского уровня. В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании медианный доход не превышает 40 тыс. руб.

В августе медианная ожидаемая зарплата соискателей в Краснодарском крае составила 70 тыс. руб., что на 10 тыс. больше, чем годом ранее. По данным hh.ru, в среднем по России показатель вырос на 6 тыс. руб., до 75 тыс., а в Южном федеральном округе — на 9,3 тыс., до 69,3 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков