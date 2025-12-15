Каллас обвинила Путина в желании захватить всю Украину после Донбасса

Присоединение Донбасса — «не конечная цель» президента России Владимира Путина, заявила верховный представитель ЕС по международным делам Кая Каллас. По ее мнению, после присоединения новых территорий Россия намерена взять под контроль всю Украину.

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Верховный представитель ЕС по международным делам Кая Каллас

«Мы должны понимать, что если он получит Донбасс, то крепость рухнет, и тогда они определенно перейдут к захвату всей Украины ... Если Украина отступит, то и другие регионы (Европы) окажутся в опасности»,— сказала госпожа Каллас журналистам перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Трансляцию вел телеканал DRM News.

Кая Каллас также отметила, что ЕС необходимо продумать новые гарантии безопасности для Украины, если вступление страны в НАТО «больше не обсуждается». Политик считает, что в страны блока должны оказывать «реальную» помощь, чтобы Украина «была в состоянии защитить себя».

12 декабря издание Politico сообщало, что украинская сторона в обновленной версии мирного плана предложила создать в Донбассе свободную экономическую зону. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил «Ъ», что прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск с территории ДНР. «А что там будет потом — об этом можно, на мой взгляд, вести разговор»,— уточнял он. Позднее Politico сообщило, что Киев отклонил идею об экономической зоне.