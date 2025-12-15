Бастрыкин взял на контроль ситуацию с зерновым терминалом в Новороссийске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки о нарушении прав жителей Кирилловки. Ранее от граждан в адрес ведомства поступило обращение о расположении зернового терминала в непосредственной близости к жилому частному сектору, сообщает информационный центр следственного комитета России.

Фото: Информационный центр СК России

Жители Кирилловки записали видеообращение к руководителю СК России Александру Бастрыкину, сообщив о возведении зернового терминала на территории охранной зоны линий электропередач рядом с жилым сектором. Новороссийцы заявили о нарушении режима тишины, а также о выбросах вредных веществ в атмосферный воздух при работе зернового терминала. По данным информационного центра СК, многочисленные обращения граждан в уполномоченные ведомства не принесли результатов.

В СУ СК России по Краснодарскому краю инициировали проведение процессуальной проверки. Председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального отделения Андрею Маслову доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

София Моисеенко