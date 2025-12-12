ЦБ: сумма ущерба Euroclear Банку России формируется из трех факторов

Сумму ущерба депозитария Euroclear Банку России формируют три фактора: заблокированные российские активы, средства ЦБ и упущенная выгода от этих средств. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе регулятора.

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

«Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды»,— отметили в пресс-службе Банка. Иск ЦБ связан с причинением вреда Euroclear регулятору с помощью незаконных действий, отметили в пресс-службе.

Сегодня Центробанк подает иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear. Помимо вышеперечисленных факторов, обращение в суд связано с предполагаемым решением Еврокомиссии о бессрочной заморозке российских активов для передачи их третьим лицам (на кредитование Украины), заявили в ЦБ.

Большинство стран Евросоюза проголосовали за бессрочную заморозку активов, писал Euractiv. ЕС намерен принять закон в ускоренном порядке, чтобы избежать вето со стороны венгерских властей.

После начала военной спецоперации активы ЦБ в Европе были заморожены — большая их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Общая сумма замороженных активов составляет примерно €210 млрд.