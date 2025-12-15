В Екатеринбурге умер известный гастроблогер Алексей Мельников

В возрасте 34 лет в Екатеринбурге умер популярный гастроблогер и автор нескольких Telegram-каналов Алексей Мельников — об этом в своих социальных сетях сообщила его супруга Марина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Мельников

Фото: Telegram-канал «Мельников в городе» Алексей Мельников

Фото: Telegram-канал «Мельников в городе»

«Ушел из жизни любимый муж, отец и сын. Внутри пустота с величиной в огромную дыру. И вопрос один, почему он, почему сейчас, почему так рано... У меня нет объяснений, у меня просто отняли очень важную часть меня, у моей дочери отняли очень важную часть ее жизни»,— сказала она.

Алексей Мельников вел в Telegram несколько каналов — в самом крупном, «Афиша Екатеринбурга. Новости», насчитывается 80,3 тыс. подписчиков, также у него были каналы «Екатеринбург Online», «Выгодный Екатеринбург» и личный блог «Мельников в городе» на 33,6 тыс. подписчиков. В них публиковалась информация о культурных событиях города, скидках и акциях, открытиях, закрытиях ресторанов и новинках заведений, новости.

Ирина Пичурина