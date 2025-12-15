Трамп пообещал построить в Вашингтоне «лучшую в мире» триумфальную арку

Вашингтон — единственный в мире крупный город, в котором нет триумфальной арки, заявил президент США Дональд Трамп. Поэтому, по его словам, здесь построят арку рядом с Арлингтонским мостом, напротив мемориала Линкольна. Она, отметил американский президент, «превзойдет все остальные».

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Это будет похоже на парижскую арку. Но, честно говоря, новая арка, строительство которой будет поручено Хейли (Винсу Хейли, директору Совета по внутренней политике США.— “Ъ”), будет намного лучше той, которую заказал Наполеон Бонапарт. Она просто затмит ее»,— сказал господин Трамп во время выступления в Белом доме. Трансляцию с выступления вел телеканал Fox News.

Дональд Трамп отметил, что Винс Хейли был потрясен проектом триумфальной арки, который президент ему показал: «Винс зашел однажды, и его глаза были полны восторга. <...> Я имею в виду, он не мог поверить, насколько это красиво».

Проект приурочен к 250-летию независимости США в 2026 году. Американский президент представил план строительства арки перед спонсорами на ужине в середине октября. По данным CNN, господин Трамп сам разработал дизайн и «участвовал в процессе на каждом этапе». Телеканал сообщил, что проект арки подготовил архитектор Николя Лео Шарбонно из архитектурного бюро Harrison Design.