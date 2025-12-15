HH.ru: Свердловская область лидирует в УрФО по числу вакансий на производстве

В ноябре Свердловская область стала лидером по спросу на производственный персонал в Уральском федеральном округе (УрФО) — на нее приходится 41% всех открытых вакансий в данной сфере. По данным сервиса по поиску работы и персонала HH.ru, за ней следуют Челябинская (27%) и Тюменская (14%) области, далее — Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) (10%), Курганская область (5%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) (4%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Наиболее востребованными специалистами на производстве являются электромонтажники (13% вакансий), машинисты (11%), сварщики и слесари (по 10%), а также инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (7%). Также компании активно ищут токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, технологов (по 5%), начальников смены, мастеров участка, инженеров по охране труда и технике безопасности, инженеров-экологов, сервисных инженеров и инженеров-механиков (по 4%).

Наиболее активно работу искали жители Свердловской и Курганской областей (по +38%), Челябинской области (+31%) и Тюменской области (+29%). Значительная часть предложений предполагает вахтовый метод работы. Лидером по доле вахтовых вакансий стал Ямал (62%), за ним следуют Югра (54%) и Тюменская область (46%). При этом в ЯНАО предлагается наиболее высокая зарплата для вахтовиков на Урале — 177 тыс. руб., самая низкая — в Свердловской области (99,6 тыс. руб.).

За год интерес жителей УрФО к трудоустройству в производственной сфере вырос на 28%. Благодаря активности соискателей дефицит кадров на производствах преодолен во многих регионах Урала. Он сохраняется в Свердловской области (3,8 резюме на вакансию) и Курганской области (2,6).

Ирина Пичурина