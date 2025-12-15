Полиция освободила задержанного после стрельбы в Брауновском университете

Полиция отпустила мужчину, задержанного по подозрению в стрельбе в Брауновском университете США, сообщило AFP со ссылкой на американских чиновников. Поиски подозреваемого возобновились. При стрельбе погибли два человека, пострадали девять.

Фото: Taylor Coester / Reuters

Прокурор штата Род-Айленд Питер Неронха и мэр города Провиденс Бретт Смайли сообщили, что задержанный ранее человек больше не представляет интереса для следствия. Они не раскрыли подробностей о ходе расследования, поскольку стрелок до сих пор находится на свободе.

Из-за стрельбы в Брауновском университете отменили все экзамены, работы и проекты для студентов бакалавриата и магистратуры на оставшуюся часть осеннего семестра. Проректор Фрэнсис Дж. Дойл III в обращении заявил, что руководство университета беспокоится обо всех студентах, преподавателях и сотрудниках кампуса.

Стрельба в университете произошла 14 декабря в здании Barus & Holley — семиэтажном комплексе, в котором располагаются инженерные факультеты и кафедра физики. Семь раненых находятся в стабильном состоянии. Состояние одного из пострадавших оценивают как критическое, еще одного пострадавшего уже выписали из больницы, сообщил мэр Смайли.

В день стрельбы полиция задержала подозреваемого — мужчину в возрасте около 30 лет. Два высокопоставленных сотрудника полиции рассказали NBC News, что в момент задержания у него было оружие.