Генпрокуратура требует изъять холдинг КИМП из-за завышения цен на подшипники для оборонки

Генпрокуратура подала иск в Гагаринский суд Москвы с требованием обратить в доход государства активы группы компаний КИМП и связанных с ней лиц. Ответчиками по делу стали 15 физических лиц и одно юридическое лицо, третьими лицами привлечены 14 коммерческих организаций.

В иске указано, что КИМП, объединяющая заводы ООО «10-ГПЗ», ОАО «ОК-Лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь», поставляла подшипниковую продукцию для нужд вооруженных сил и оборонных предприятий. Конечными бенефициарами считаются Дмитрий Гордица и Алексей Кулешов, которые, по данным Генпрокуратуры, с 2005 года использовали должностные полномочия и собственные компании для получения бюджетных средств.

Согласно иску, Алексей Кулешов, занимая должности в том числе в Минэкономразвития и Росстандарте, использовал свои полномочия для обеспечения поставок продукции КИМП. Дмитрий Гордица, в свою очередь, предоставлял свои компании — ГК «Элма» и ГК «Прамо» — для заключения контрактов и получения финансирования. В период с 2020 по 2025 год было заключено более 300 контрактов на сумму свыше 150 млрд руб.

Генпрокуратура полагает, что ответчики незаконно установили монопольное положение на рынке, что привело к искусственному завышению стоимости продукции в 5–10 раз. Алексей Кулешов и Дмитрий Гордица, по мнению надзорного ведомства, легализовали полученные средства через принадлежащие им группы компаний.

«В условиях вооруженного конфликта с Украиной и коллективным Западом они посвятили себя наживе»,— подчеркивается в иске. В качестве обеспечительной меры Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество и средства ответчиков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокуроры смазывают подшипники от коррупции».