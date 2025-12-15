Генпрокуратура требует изъять имущество у экс-вице-премьера Башкирии

Генеральная прокуратура России подала в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, осужденного за получение взяток в особо крупном размере с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от топ-менеджеров компании «Дортрансстрой».Согласно карточке дела, заявление принял к рассмотрению Мещанский районный суд Москвы. Вместе с экс-чиновником ответчиками по иску проходят его родители, двое сыновей и их мать, и личный водитель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на свой источник, в иске прокуратура требует конфисковать 13 объектов недвижимости. В их числе — комплекс зданий в Верхнем Фиагдоне, дом в Кисловодске площадью 900 кв. м, дача в Башкирии, квартиры во Владикавказе и Москве, также автомобили Mercedes-Benz, Maserati и Toyota Land Cruiser общей стоимостью более 20 млн руб.

21 ноября Ленинский районный суд Уфы приговорил Алана Марзаева к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 560 млн руб. по обвинению в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Поданным следствия, бывший вице-премьер, курировавший строительство и транспорт, требовал 10% от суммы каждого госконтракта у дорожно-строительной компании «Дортрансстрой». Гособвинение считает, что в общей сложности чиновник намеревался получить от фирмы 56,1 млн руб. в виде «откатов» за дорожно-строительные подряды в Уфе, с конца 2023-го по апрель 2024 года ему через посредника — ныне покойного министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова — якобы передали 37 млн руб.

Фигурант уголовного дела вину не признавал. Его адвокаты подали апелляционную жалобу на приговор.

Майя Иванова