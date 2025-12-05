Защита Алана Марзаева подала жалобу на приговор

Адвокаты бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева подали апелляционную жалобу на обвинительный приговор Ленинского райсуда Уфы. Из записи на сайте суда следует, что жалоба поступила 1 декабря, у гособвинения есть возможность до 11 декабря представить возражения. Подачу апелляционной жалобы подтвердил один из адвокатов осужденного Анатолий Тимощенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», господину Марзаеву вменяется получение взяток в особо крупном размере с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от топ-менеджеров компании «Дортрансстрой». Гособвинение считает, что в общей сложности чиновник намеревался получить от фирмы 56,1 млн руб. в виде «откатов» за дорожно-строительные подряды в Уфе, с конца 2023-го по апрель 2024 года ему через посредника — ныне покойного министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова — якобы передали 37 млн руб.

Защита подсудимого с обвинением не согласна, считает уголовное дело результатом провокации правоохранительных органов. Также адвокаты настаивают на большом количестве нарушений при расследовании уголовного дела. Вымогательство и получение взяток от «Дортрансстроя» Алан Марзаев отрицает.

21 ноября Ленинский райсуд приговорил экс-вице-премьера к 13 годам лишения свободы. Мотивировочная часть приговора не опубликована.

Подробнее о деле и позиции сторон — в статье “Ъ” «Одним годом меньше».

Идэль Гумеров