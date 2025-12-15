Спецтехника обработала путепроводы Краснодара от гололеда

В ночь на 15 декабря спецтехника обработала все мосты и путепроводы Краснодара противогололедными материалами из-за снега и понижения температуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Накануне вечером в связи с похолоданием в городе заступила на дежурство специализированная техника. Состояние автодорог круглосуточно контролируют работники департамента транспорта и дорожного хозяйства, а также Центр мониторинга дорожного движения.

Из-за выпавшего снега ночью началась обработка мостов и путепроводов от скользкости. Работы провели на всех искусственных сооружениях города, включая Северные, Елизаветинский, Садовый и Офицерский путепроводы. За ночь использовали свыше 10 т песко-соляной смеси.

Кроме того, мэр Краснодара попросил водителей не выезжать на дороги на летней резине. «Евгений Наумов призвал жителей быть максимально осторожными», — сообщили в администрации города.

Алина Зорина