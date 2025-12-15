В акватории Сочинского порта 15 декабря проведут учебные стрельбы

В Сочи 15 декабря в акватории морского порта запланированы учебные стрельбы. По информации городской администрации в Telegram-канале, мероприятия пройдут в два временных промежутка: с 09:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00. Перед началом тренировок запланировано речевое оповещение жителей и гостей курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Власти подчеркивают, что учения проводятся в плановом режиме и направлены на отработку действий военных подразделений.

Ранее сообщалось, что в период с 7:00 до 8:00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской, Брянской и Тамбовской областей, а также над Московским регионом.

Кроме того, в ночь с 14 на 15 декабря, с 23:00 до 7:00, средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 130 беспилотных аппаратов. Их полеты фиксировались над Астраханской, Брянской, Московской, Белгородской, Ростовской, Калужской, Тульской, Курской и Орловской областями, над территорией Калмыкии, а также над акваторией Каспийского моря.

Мария Удовик