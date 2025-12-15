На Кубани утром 15 декабря отменили беспилотную опасность

На территории Краснодарского края отменили сигнал беспилотной опасности. Жители региона получили уведомления от РСЧС.

Фото: Евгений Киселев

Ранее беспилотную опасность в Краснодарском крае объявили около 20:35. Тогда жители получили сообщения об угрозе падения беспилотников на территории региона.

В период действия сигнала беспилотной опасности жителям и гостям края необходимо оставаться в безопасных местах без окон. Также запрещается приближаться к обломкам беспилотников и снимать на фото или видео работу ПВО и места падения БПЛА.

Алина Зорина