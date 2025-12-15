На Кубани создали еще две особо охраняемые природные территории

В Краснодарском крае статус особо охраняемых природных территорий получили лиманно-плавневый комплекс «Кирпильские плавни» и государственный заказник «Урупский». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Всего в Краснодарском крае создано 490 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений. Их общая площадь достигает 1,1 млн га.

«Это важный шаг для сохранения уникальной природы Краснодарского края. Каждый год мы формируем новые ООПТ, чтобы сберечь наши леса, степи и озера для будущих поколений», — отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Комплекс «Кирпильских плавней» расположен на территории свыше 11 тыс. га в Калининском районе и Приморско-Ахтарском муниципальном округе. В водно-болотном угодье обитает 24 вида редких растений, которые продолжают исчезать на территории Краснодарского края, 18 из них включены в Красную книгу.

Заказник «Урупский» является ярким образцом степных экосистем Западного Предкавказья. Он расположен на площади более 6 тыс. га в Успенском и Отрадненском районах. На территории обитают краснокнижные птицы, среди которых кудрявый пеликан, малый лебедь, черный аист, змееяд и орлан-белохвост.

Алина Зорина