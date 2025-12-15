Долина просила Лурье оставить ей пианино и стул после продажи квартиры

Певица Лариса Долина просила оставить ей пианино и стул к нему, когда продавала свою квартиру в Хамовниках Полине Лурье. Об этом «РИА Новости» рассказала адвокат покупательницы Светлана Свириденко. Такая просьба артистки, отметила адвокат, говорит о том, что госпожа Долина осознавала свои действия в момент сделки.

Лариса Долина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Лариса Долина

По словам госпожи Свириденко, певица вела себя как человек, «реально желающий продать квартиру». Адвокат отметила, что Лариса Долина самостоятельно составила список имущества, который она оставит покупателю. «Если изначально говорила, что оставит все, то потом скорректировала, сказав, что заберет пианино и стул к нему»,— отметила юрист.

В прошлом году Лариса Долина продала квартиру за 112 млн руб. Полине Лурье. Позднее певица заявила, что стала жертвой мошенников и что отдала им полученные деньги. Суд вернул певице право собственности на квартиру. Госпожа Лурье лишилась жилья и не добилась возврата денег. Она подала жалобу в Верховный суд.

ТАСС сообщал со ссылкой на судебные документы по иску певицы к покупательнице, что Лариса Долина как истец обвинила ответчицу Лурье в «неосмотрительности». По информации агентства, артистка настаивала, что госпожа Лурье «проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства». Адвокат последней, в свою очередь, указывала, что ее клиентка не сомневалась во вменяемости продавца, ведь певица как педагог должна регулярно проходить психиатрическое освидетельствование.