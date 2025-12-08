Покупательница квартиры Долиной не сомневалась во вменяемости певицы

Купившая квартиру у Ларисы Долиной Полина Лурье считала, что певица ежегодно проходит психиатрическое освидетельствование, так как ведет педагогическую деятельность. По этой причине госпожа Лурье не сомневалась во вменяемости контрагента, сообщила адвокат Светлана Свириденко.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Лариса Долина

Лариса Долина в иске к Полине Лурье заявила, что та не проявила осмотрительности при заключении сделки. Певица убеждена, что покупательница проигнорировала «обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца». «Эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда. У нас не было сомнений во вменяемости Долиной»,— рассказала «РИА Новости» адвокат ответчика.

Лариса Долина продала свою квартиру в 2024 году за 112 млн руб. Однако позднее певица заявила, что стала жертвой мошенников и отдала им деньги. Суд вернул ей право собственности на квартиру. Госпожа Лурье подала жалобу в Верховный суд.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «В "деле Долиной" ищут компромиссы».