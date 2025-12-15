Рынок наружной рекламы в России перевалил за 100 млрд рублей

По итогам 2025 года рынок наружной рекламы в России вырастет на 10% и составит 105–109 млрд руб. Это следует из данных сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards, которые есть в распоряжении «Ъ». В топ-5 рекламодателей вошли экосистемы и банки («Сбер», ВТБ, Альфа-банк), маркетплейсы, а также компании, производящие одежду и обувь.

Сервис посчитал объем рынка Out-of-Home (OOH), в него входят наружная, транзитная и indoor-реклама (внутри помещений). «Количество поверхностей цифровых билбордов превысило количество статичных сторон, а рекламодатели тратят на цифровую наружную рекламу уже почти три четверти своих outdoor-бюджетов»,— сказал «Ъ» гендиректор All-billboards Андрей Байдужий.

Эксперт отметил, что в следующем году рост сектора OOH будет сдерживать рост налоговой нагрузки и сокращение потребительского рынка. По мнению господина Байдужия, эти факторы могут привести к сокращению рынка в абсолютных цифрах, а не только к отставанию роста рынка от уровня инфляции.

