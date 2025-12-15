Для борьбы с вредителями на Средний Урал доставили 600 тыс. насекомых и клещей

В Екатеринбург и Свердловскую область доставили партию из 600 тыс. насекомых и клещей для защиты теплиц от вредителей. Поставка была осуществлена 11 декабря под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.

Насекомые и клещи-энтомофаги прибыли в аэропорт Кольцово авиатранспортом и были доставлены хозяйствующим субъектам региона. Все сопроводительные ветеринарные документы оформлены в соответствии с требованиями. Специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля провели контрольные мероприятия, в ходе которых нарушений не было выявлено.

Энтомофаги используются в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Они помогают защитить урожай от уничтожения, являясь важными помощниками человека в этой сфере.

Ирина Пичурина