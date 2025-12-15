Минфин не поддержал введение льгот для операторов торговых центров

Как выяснил «Ъ», Минфин вопреки просьбе отраслевой ассоциации решил не включать управление торговых центров в перечень отраслей, которые могут рассчитывать на льготу по отчислению страховых взносов. Участники рынка настаивают, что это может негативно сказаться на финансовой устойчивости управляющих коммерческой недвижимостью компаний.

Позиция ведомства изложена в письме замдиректора департамента по бюджетной политике в сфере труда и социальной защиты Минфина РФ Алексея Карабаева. Он направил его 8 декабря в ответ на обращение вице-президента Союза торгцентров Павла Люлина. Тот просил включить управление торгцентрами в перечень отраслей, для которых необходимо применение пониженного тарифа страховых взносов 15% к части выплат, превышающей 1,5 размера минимальной оплаты труда.

В Минфине заявили, что сохранение права на применение этой льготы предусмотрено только для субъектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. Операторы торгцентров и другой коммерческой недвижимости отсутствуют в списке таких отраслей.

Пониженный тариф страховых отчислений в размере 15% к части выплат свыше полутора размера МРОТ применяется обрабатывающими производствами, транспортными и логистическими предприятиями, сферой образования, культуры, спорта и досуга, здравоохранения, а также аккредитованными участниками рынка IT-сектора, разработчиками и производителями радиоэлектронной продукции. В отсутствие льготы применяют базовый тариф на уровне 30% для заработка в размере до 2,76 млн руб. на человека в год и 15,1% с суммы сверх этого лимита.

