Объекты не особой важности
Минфин не поддержал введение льгот для операторов торговых центров
Минфин вопреки просьбе отраслевой ассоциации решил не включать управление торговых центров в перечень отраслей, которые могут рассчитывать на льготу по отчислению страховых взносов. Однако участники рынка продолжают настаивать, что это может негативно сказаться на финансовой устойчивости управляющих коммерческой недвижимостью компаний.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с письмом замдиректора департамента по бюджетной политике в сфере труда и социальной защиты Минфина РФ Алексея Карабаева, направленным 8 декабря в ответ на обращение вице-президента Союза торгцентров Павла Люлина включить управление торгцентрами в перечень отраслей, для которых необходимо применение пониженного тарифа страховых взносов 15% к части выплат, превышающей 1,5 размера минимальной оплаты труда. В Минфине отмечают, что сохранение права на применение этой льготы предусмотрено только для субъектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. Операторы торгцентров и другой коммерческой недвижимости отсутствуют в списке таких отраслей. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.
Пониженный тариф страховых отчислений в размере 15% к части выплат свыше полутора размера МРОТ применяется обрабатывающими производствами, транспортными и логистическими предприятиями, сферой образования, культуры, спорта и досуга, здравоохранения, а также аккредитованными участниками рынка IT-сектора, разработчиками и производителями радиоэлектронной продукции, перечисляет гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. В отсутствие льготы применяется базовый тариф на уровне 30% для заработка в размере до 2,76 млн руб. на человека в год и 15,1% с суммы сверх этого лимита, уточняет она.
356 000 квадратных метров
составила общая площадь новых торгцентров в РФ по итогам января—сентября 2025 года, по данным IBC Real Estate.
Отрасль управления коммерческой недвижимости тоже нуждается в определенной поддержке, в наиболее уязвимом положении находятся владельцы торгцентров, считает директор по развитию бизнеса департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин. Объекты, у которых увеличивается финансовая нагрузка, рискуют попасть в категорию активов с повышенными финансовыми рисками, а экономия прямых затрат на управление может негативно повлиять в том числе на безопасность эксплуатации, говорит партнер компании NF PM Михаил Сафонов.
Эксплуатация недвижимости — низкомаржинальная деятельность: в этом сегменте в структуре затрат высокую долю занимает фонд оплаты труда, отмечает гендиректор УК CMWP Майя Грехова. Валовая прибыль объекта управления редко превышает 10–12%, а учитывая накладные расходы и затраты на управление, чистая прибыль управляющих компаний зачастую оказывается ниже, отмечает она.
Из-за падения эффективности офлайн-ритейла и роста вакансии в торговых центрах повышаются риски неплатежей и точечных банкротств управляющих компаний и собственников объектов, особенно в регионах, где торговая инфраструктура выполняет как социальную роль (точки притяжения), так и крупных налоговых агентов, считает Павел Люлин.
Торгцентры по итогам 2025 года покажут снижение посещаемости до 3% год к году, считают в Focus Technologies. Снижение трафика у отдельных категорий арендаторов торгцентров может оказаться еще более ярко выраженным. Посещаемость продуктовых магазинов в торгцентрах России может сократиться на 8%, fashion-операторов — на 4–7% год к году, DIY — на 8–10%, электроники и бытовой техники — на 7–10%, считают аналитики компании (см. “Ъ” от 24 октября).
Однако операторам коммерческой недвижимости рассчитывать на льготы не стоит по ряду причин, так как сейчас у государства иные приоритеты, отмечает Евгений Саурин. В современной реальности нет ощущения, что фискальная политика государства может быть связана с внедрением новых льгот, соглашается Майя Грехова. Быстрых послаблений не будет, возможные корректировки могут появиться уже после того, как негативные последствия станут массовыми, резюмирует Михаил Сафонов.