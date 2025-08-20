Сервис такси Wildberries возглавит экс-глава Gett

Новый сервис такси в объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) возглавит Анатолий Сморгонский, бывший глава российского подразделения агрегатора Gett. Об этом сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в Telegram-канале.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Анатолий Сморгонский

«Он один из самых сильных профессионалов ridetech-рынка, с большим опытом и бэкграундом»,— написала Татьяна Ким. Она отметила, что экспертиза нового главы сервиса такси Wildberries поможет создать полезный и востребованный продукт, которым ежедневно будут пользоваться миллионы людей.

«Я рад присоединиться к профессиональной команде и уверен, что вместе мы сможем создать конкурентный сервис такси», — прокомментировал Анатолий Сморгонский вступление в новую должность (цитата по пресс-службе РВБ). Он добавил, что в рамках проекта планируется запустить сервис как в странах присутствия РВБ, так и за пределами текущей географии компании.

В феврале этого года стало известно, что Wildberries планирует запустить пилот сервиса такси в Минске. Сообщалось, что маркетплейс уже разработал интерфейс приложения.