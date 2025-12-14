DPA: Мерц покинул встречу с Зеленским и Уиткоффом в Берлине после приветствия

Канцлер Германии Фридрих Мерц ушел с переговоров президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Берлине после краткого приветствия. Об этом сообщило DPA со ссылкой на источники, передает Die Welt.

На встрече в роли модератора остался советник господина Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер. С американской стороны, помимо Стива Уиткоффа, в переговорах участвовал зять президента США Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Переговоры в Берлине продолжатся 15 декабря, сообщает Handelsblatt. Детали встречи украинской и американской делегаций не раскрываются.

