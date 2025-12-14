FIDE отложила решение по допуску шахматистов из РФ к турнирам c флагом и гимном

Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) отложила решение по допуску россиян к соревнованиям с национальной символикой для проведения консультаций с юристами. Об этом сообщил президент FIDE Аркадий Дворкович.

14 декабря FIDE проголосовала за допуск россиян к командным соревнованиям с флагом и гимном. Резолюция была предложена Федерацией шахмат России. Затем генассамблея поддержала допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. Проект резолюции был предложен советом FIDE.

«Мы продолжаем юридические консультации, наши коллеги формулируют предложения, включая голосование между двумя резолюциями»,— сказал Аркадий Дворкович во время генассамблеи (трансляция велась на YouTube-канале FIDE).

Российские и белорусские шахматисты были отстранены от командных турниров под эгидой FIDE в 2022 году. В марте того же года организация разрешила спортсменам из этих стран принимать участие в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе. В январе 2025 года совет FIDE допустил к официальным соревнованиям детско-юношеские и паралимпийские команды из России и Белоруссии, а в июне одобрил участие женской сборной в командном чемпионате мира.