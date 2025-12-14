WSJ: ФБР четыре года не могло расшифровать данные о закладчике бомб у Капитолия

В течение четырех лет у Федерального бюро расследований США были все данные, чтобы поймать человека, заложившего самодельные бомбы у здания Капитолия в январе 2021 года. Однако никто в управлении не знал, как воспользоваться полученной от сотового оператора информацией. Об этом пишет The Wall Street Journal.

5 января 2021 года неизвестный на тот момент спецслужбам США мужчина заложил самодельные бомбы у скамейки возле здания Национального комитета Демократической партии и у штаб-квартиры Республиканской партии. Оба объекта находятся неподалеку от Капитолия, штурм которого сторонниками Дональда Трампа состоялся 6 января. Бомбы были обнаружены в тот же день и разминированы.

По данным газеты, американский сотовый оператор T-Mobile почти сразу передал ФБР данные обо всех устройствах, сигнал от которых был зафиксирован в районе Капитолия 5 января 2021 года. Однако не сумев воспользоваться этой информацией, бюро переключилось на отработку других улик.

Как утверждают источники WSJ, «прорыв в деле произошел совсем недавно, когда технически подкованный сотрудник правоохранительных органов написал новую компьютерную программу, которая наконец расшифровала эту информацию. Данные от T-Mobile стали ключевой уликой, и ФБР наконец смогло поймать закладчика бомб — 30-летнего Брайана Коула.

Расшифровав эти сведения, федеральные власти смогли заполнить пробелы в расследовании. Проверка банковского счета Коула и данных его кредитной карты показала, что он покупал компоненты бомб в магазинах Home Depot. А на допросе подозреваемый признал, что заложил взрывные устройства у Капитолия.

