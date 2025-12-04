ФБР арестовало подозреваемого в закладке бомб у Капитолия

ФБР задержало мужчину, подозреваемого в закладке двух самодельных взрывных устройств в районе Капитолия в январе 2021 года. Об этом со ссылкой на собственные источники в разведывательном агентстве сообщает Reuters.

Ведомство почти пять лет искало мужчину с записей камер видеонаблюдения и даже предлагало $500 тыс. за помощь в его поимке. На записях, датированных 5 января 2021 года, видно, как человек закладывает бомбу у скамейки возле здания Национального комитета Демократической партии. Другое взрывное устройство он оставил у штаб-квартиры Республиканской партии. Оба объекта находятся неподалеку от Капитолия, штурм которого сторонниками Дональда Трампа состоялся 6 января.

По словам представителя правоохранительных органов, подозреваемый находился в Виргинии, когда его арестовали.

«Он у нас»,— сообщил Reuters представитель Министерства юстиции.

Сами взрывные устройства были обнаружены в день штурма Капитолия. Всего было найдено три бомбы: по одной — в штабах партий и еще одна — в комплексе Капитолия.

Кирилл Сарханянц