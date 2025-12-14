Москалькова: Украина так и не передала списки тысяч украинских детей в России

Киев не предоставил Москве списки украинских детей, которых считает незаконно вывезенными в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Власти Украины утверждают, что в России находятся тысячи украинских детей.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Практически все дети, родители которых заявляли о том, что их дети оказались на территории России, были возвращены»,— сказала госпожа Москалькова ТАСС. По ее словам, Украина в свою очередь принудительно вывозила российских детей, в том числе из ДНР, в Австрию и другие страны.

После июльских переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле Киев передал Москве список из 339 детей, находящихся в России. Позже в МИД России сообщили, что 30% фамилий из списка не подтвердились. Те дети никогда не были в России, являлись совершеннолетними или уже вернулись к семьям.