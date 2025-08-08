Захарова: не подтвердилось треть списка вывезенных в РФ украинских детей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не подтвердилась почти треть «списка 339», в котором перечислены украинские дети, вывезенные РФ. Об этом сообщается в ее ответе на вопрос «по детской теме», опубликованном на сайте министерства.

«Повторим: 30% данных из списка не подтвердились, поскольку значительная часть детей никогда не была в России, они являются совершеннолетними или уже вернулись к семьям»,— заявила госпожа Захарова. По ее словам, жизни многих украинских детей, которые действительно оказались в России, были спасены благодаря эвакуации из зоны боевых действий.

«Россия не только не препятствует, но и всячески содействует их воссоединению с родственниками»,— подчеркивается в заявлении. Сейчас несовершеннолетние, согласно заявлению дипломата, «находятся в безопасности под государственным контролем в детских учреждениях».

5 августа Международная коалиция за возвращение украинских детей под сопредседательством Украины и Канады приняла резолюцию с требование «содержательного ответа» по списку 339. Мария Захарова назвала «провокацией и судорожной попыткой вернуть общественное внимание к оторванному от реальности сюжету». По ее мнению, подобные заявления только мешают, а помочь возвращению детей может только деполитизированное взаимодействие омбудсменов.