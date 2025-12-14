Четвертьсотенцы учинили разгром

Проходивший в Новосибирске хоккейный Кубок «Первого канала» вполне ожидаемо завершился победой команды «Россия 25». В воскресенье, 14 декабря, она со счетом 9:0 разгромила сборную Казахстана, приехавшую на турнир в далеком от оптимального составе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Динамовец Артем Ильенко (№34) установил итоговый счет матча — 9:0 в пользу «России 25» — всего за три секунды до конца встречи

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Календарь Кубка «Первого канала» в этом году был сверстан так, что интрига вряд ли дожила бы до воскресенья, как бы ни завершились два предыдущих игровых дня. В турнире участвовали всего три команды — меньше, чем год назад. Тогда к традиционному набору спарринг-партнеров российской команды — сборным Белоруссии и Казахстана — добавилась сборная легионеров Континентальной хоккейной лиги. Теперь же все ограничилось стандартным перечнем оппонентов. Причем в заключительный день «России 25» (число в ее названии означает предельный средний возраст состава), замещающей в период изоляции основную сборную страны, предстояло играть против котирующейся значительно ниже команды Казахстана.

Первый матч отечественная команда провела в субботу, 13 декабря. Она встречалась со сборной Белоруссии — наиболее опасным из двух скромных соперников. Об этом свидетельствуют в том числе недавние результаты. Белорусы, скажем, выиграли три встречи из четырех, состоявшихся в рамках майского турне российской команды. Однако «Россия 25» добилась комфортной победы — 3:1. После этого окончательно развеялись сомнения в том, что именно она станет победителем новосибирского турнира.

Воскресная встреча со сборной Казахстана, весной вылетевшей из элитной группы чемпионата мира, очень быстро превратилась в пустую формальность. По-другому и быть не могло: соперник привез на Кубок «Первого канала» экспериментальный состав. Об этом на пресс-конференции после игры прямо сказал главный тренер команды Талгат Жайлауов. По его словам, пытаться вернуть Казахстан в высший дивизион мирового первенства будет «минимальный процент» игроков, представлявших страну в Новосибирске.

Первую десятиминутку гости перетерпели кое-как. Они почти не выходили из собственной зоны, где россияне властвовали. Гол хозяев был делом времени. Пришел он на 13-й минуте. Максим Джиошвили вылез на пятак, бросил в упор. К отскоку первым подоспел нападающий «Северстали» Руслан Абросимов. Затем шайбы посыпались одна за одной. К концу первого периода счет был 4:0 в пользу хозяев, игравших, очевидно, далеко не на максимум. Дважды отличился 19-летний форвард «Локомотива» Егор Сурин, одним голом отметился 22-летний Прохор Полтапов из ЦСКА.

Во втором периоде избиение продолжилось. Пятым голом увенчался сольный проход Прохора Полтапова. Прежде чем поразить открытый створ, он обвел всю пятерку и вратаря. Вскоре нападающий ЦСКА мог сделать хет-трик, но не разобрался в куда более простой ситуации: он не реализовал выход один на один. Так или иначе, «Россия 25» до второго перерыва успела организовать еще два взятия ворот. Шестой гол оказался на счету Данила Аймурзина, автора дубля в игре с белорусами. Седьмой — в активе Дмитрия Силантьева.

В дебюте третьего периода перевес вырос еще: автором очередной шайбы стал Никита Лямкин. А итоговый счет — 9:0 — установил Артем Ильенко, забросивший за три секунды до финальной сирены. В воротах победителей успели поиграть два голкипера: Максима Моторыгина на исходе второго периода сменил Александр Самойлов. На двоих они отразили 21 бросок.

Эта победа стала для «России 25» самой крупной с ее основания в 2023 году. История же национальной команды, не собиравшейся с 2022 года, знает один разгром крупнее.

Рекорд был установлен на чемпионате мира-2019, когда она со счетом 10:0 била итальянцев. Тем не менее Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции настаивал, что новосибирский турнир состоял из «очень непростых матчей», а «права на ошибку» у его хоккеистов «не было вообще». «Эта сборная не слабая, это мы сильные!» — резюмировал он.

«Россия 25» в третий раз подряд выиграла Кубок «Первого канала». Второе место заняла сборная Белоруссии. Команда Казахстана, проигравшая обе игры, замкнула таблицу.

Роман Левищев