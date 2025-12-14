La Nacion: FIFA может исключить сборную Аргентины из числа участников чемпионата мира

Международная федерация футбола (FIFA) может исключить сборную Аргентины из числа участников чемпионата мира 2026 года из-за скандала в национальной футбольной ассоциации. Об этом сообщает газета La Nacion.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки сборной Аргентины

Фото: Agustin Marcarian / Reuters Игроки сборной Аргентины

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

10 декабря были проведены новые обыски в связи с делом главы Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа. Они были частью расследования в отношении главного должностного лица аргентинского футбола, его доверенного лица Пабло Товигиньо и заместителя казначея организации Лучано Накиса. Функционеры подозреваются в незаконном накоплении значительного состояния.

Суд расследует вопрос о праве собственности на поместье в городе Пилар. Имущество включает 10 гектаров земли, вертолетную площадку, коневодческую ферму и более 50 старинных автомобилей. Отмечается, что имущество зарегистрировано на имя пенсионерки и частного предпринимателя, которые, по версии следствия, действуют в качестве подставных лиц.

Издание считает, что FIFA, которая не одобряет вмешательство правительства в дела национальных федераций, может исключить аргентинскую команду из числа участников следующего чемпионата мира.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. На мировом первенстве 2026 года команда попала в группу со сборными Австрии, Алжира и Иордании. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. ТАСС