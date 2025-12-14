Полицейские помогли 816 жителям других государств переехать на Урал в 2025 году

Представители ОВД в Свердловской области помогли 816 гражданам получить российские паспорта в 2025 году в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Так, по его словам, в День Конституции 12 декабря свердловская полиция вручила российские паспорта двум уроженцам Казахстана — Алине и Владиславу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

«Молодые люди ранее учились в Уральском государственном аграрном университете, где и подружились. В настоящий момент они там же и работают. В скором времени пара планирует создать семью. На церемонии вручения паспорта, как и положено новым гражданам России, они зачитали слова клятвы»,— отметил Валерий Горелых.

Полковник добавил, что пару лично поздравила глава управления по вопросам миграции ГУ МВД Свердловской области Мария Якушева. «Памятное мероприятие закончилось интересной экскурсией по экспозиции музея свердловского гарнизона полиции, которую для счастливой молодой пары влюбленных с удовольствием провел ветеран МВД и лучший экскурсовод Сергей Зверев»,— подчеркнул начальник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Василий Алексеев