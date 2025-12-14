Туристов потянуло на Байкал

Объем бронирований посуточного жилья на Байкале на эту зиму увеличился на 26%, об этом сообщил “Ъ” со ссылкой на данные платформы «Авито Путешествия». Так, в Иркутской области спрос на краткосрочную аренду квартир в поселках неподалеку от озера покрывает 83% предложения, в Бурятии — 17%. Интерес к отдыху в загородных домах тоже увеличился. В среднем снять квартиры в поселке в Иркутской области можно за 3,3 тыс. руб. в сутки, в Бурятии — за 8,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Рост спроса обусловлен как усилением турпотока, так и дефицитом отелей, пояснил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян: «В последние четыре года идет резкий рост турпотока внутри страны. За это время число поездок увеличилось с 50 млн до 70 млн, но инфраструктура такими же темпами не растет. Сейчас по некоторым регионам мы уже в это уперлись. И на очереди Байкал, Алтай. Если нет отелей, то люди начинают снимать гостевые домики, апартаменты или квартиры, которые предлагают местные жители. На Байкале, например, не хватает примерно около сотни гостиниц. Это самое глубоководное пресное озеро, людям интересно там побывать. Летом круизы продаются очень хорошо: там место силы, то же озеро Ольхон. Зимой, естественно, туры по льду».

Квартиры на берегах Байкала активнее всего бронируют на декабрь, загородные дома — на январь. Статистика краткосрочной аренды вблизи озера отражает и недавние изменения в законодательстве, отметил корреспондент “Ъ” в Иркутской области Владислав Никифоров: «Дело в том, что Байкальским регионам в этом году позволили провести эксперимент, связанный с переводом гостевых домов из так называемой серой экономической зоны в легальное поле. Вероятно, ряд владельцев решились на такой опыт, и это отразилось в статистике. Основной вид туризма зимой связан, скорее, не с предпраздничными датами, а с периодом после Нового года, ближе к февралю. Это объясняется тем, что когда на Байкале встает лед, начинается ледостав. Основная услуга — это любование льдом во всех его видах. Каждый год предлагаются какие-то новые услуги: катание на коньках и на собаках, групповые туры, посещение ресторанов или кемпингов, полностью выстроенных изо льда, и так далее».

Средние цены на размещение в отелях на берегах Байкала сравнительно невысоки, однако есть и премиальные варианты отдыха, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Средняя стоимость — примерно 9 тыс. руб. в сутки за двухместный номер, соответственно, на человека — 4,5 тыс. руб. Средняя продолжительность поездки — пять-шесть дней. То есть за это время туристы потратят на двоих 50-60 тыс. руб. только на проживание без дополнительных услуг. Бюджетный вариант, наверное, в два раза дешевле. Если говорить о премиум-предложении, то самое дорогое из того, что сейчас есть на рынке, обойдется в сумму около 70 тыс. руб. Владелец называет это шале, мы бы называли виллой. Там могут разместиться шесть человек. Это не отель, а частный дом, который оборудован как байкальская вилла. Дорогих отелей там не так много. Если речь про пятизвездные гостиницы, то их на Байкале пока нет. Возможно, долгосрочная программа развития региона позволит построить их на берегах озера. Тогда цены в них будут сопоставима с "пятерками" в целом по стране».

В ноябре в Ассоциации туроператоров России сообщили о планах по строительству нового круглогодичного курорта в Бурятии на берегу Байкала. Там, как ожидается, появятся отели, которые смогут принять примерно 5,5 тыс. гостей. Отмечается, что проект должен привлечь около 90 млрд руб. частных инвестиций.

Андрей Загорский