Россияне увеличили зимние бронирования жилья на Байкале на 26%

Объем бронирований посуточного жилья на Байкале этой зимой вырос на 26% по сравнению с прошлым годом, следует из данных платформы «Авито Путешествия» (пресс-релиз есть в распоряжении «Ъ»).

В Иркутской области бронируют 83% квартир, в Бурятии — 17%, однако по загородным домам распределение почти равное — 56% и 44% соответственно. Средняя стоимость квартиры в Иркутске составляет около 3300 рублей в сутки, а дома в Бурятии — примерно 8700 рублей за ночь.

Активнее всего квартиры бронируют на декабрь (66% заявок), тогда как загородные дома — на январь (40%), что связано с праздничным сезоном. Основными регионами-источниками спроса стали Забайкальский край (15% всех бронирований), Московская область (12%), Красноярский край (8%), Ленинградская (5%) и Новосибирская области (3%).