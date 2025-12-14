Обязательную подсветку адресных табличек введут в Новороссийске

В Новороссийске с 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила благоустройства, обязывающие собственников зданий и управляющие компании обеспечивать подсветку адресных табличек в темное время суток. На соответсующие изменения первым обратило внимание издание «Новороссийский рабочий».

Согласно документу, в темное время адресные таблички с названием улицы и номером дома на угловых зданиях кварталов должны быть освещены. За подсветку отвечают владельцы соответствующих строений. В случае с многоквартирными домами эта обязанность возлагается на управляющие компании или товарищества собственников жилья.

Сейчас не на каждом угловом многоквартирном доме имеются адресные таблички даже на центральных улицах города. Аналогичная ситуация наблюдается и с частными угловыми строениями.

Новые правила также регламентируют архитектурную подсветку фасадов многоквартирных домов и других объектов. Для создания качественного освещения требуется современное оборудование и технологии. Любые решения по архитектурному освещению и цветовому оформлению фасадов согласовывает управление архитектуры и градостроительства администрации Новороссийска.

Документ содержит требования к уличному освещению. Светильники должны располагаться на высоте не менее 2,5 м от тротуара. Опоры и кронштейны фонарей в исторической части города необходимо изготавливать из литого или кованого металла. Их проекты подлежат согласованию с уполномоченным органом в области градостроительной деятельности.

Анна Гречко