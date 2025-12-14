Саратов оказался в непогодных условиях

Пурга парализовала Поволжье и Черноземье. Порывы ветра в регионах достигают 27 м/с. В Саратовской и Пензенской областях без электричества остались десятки тысяч домов. Опоры ЛЭП повреждены в сотнях населенных пунктах. Водители публикуют видео, на которых автомобили движутся почти вслепую. Сотни машин застряли в снежных заносах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Управлять автомобилем в таких условиях крайне сложно, рассказал “Ъ FM” житель Саратова Алексей: «Это какой-то кошмар: вьюга страшная, буран. Видимость метров 20. Дороги вообще не чищены. Ветер сильный, ледяной, пронизывающий. На шипованной резине у меня машину закрутило. Водители паркуют авто и включают аварийку, чтобы их видно было. Вот уже к дому подъезжаю, смотрю: едет снегоуборщик, но у него "забрало" поднято. Куда он ехал, непонятно».

Накануне из-за непогоды в Пензенской области сошли с рельсов два состава, один из которых перевозил мазут. Площадь загрязнения оценивалась в 750 кв. м. В то же время на дороге Тамбов-Пенза метель спровоцировала массовое ДТП с участием около 20 машин. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Власти региона объявили режим повышенной готовности и призвали жителей не выходить из дома. В Пензе даже отменили старт новогодних праздников — традиционное шествие Дедов Морозов, а в Саратовской области ограничили движение на шести федеральных трассах. О ситуации в регионе рассказал “Ъ FM” журналист из Саратова Алексей: «Я живу здесь 13 лет и такой метели, если честно, не припомню. Поначалу думал, что только в нашем городе такое происходит. Позже стала приходить информация о том, что и в других населенных пунктах то же самое: происходят обрывы проводов, где-то со здания больницы сорвало крышу. К сожалению, вследствие этой непогоды есть погибший: мужчину придавило, судя по всему, слетевшей крышей. Без света в Саратовской области остались несколько сел. Многие жители жаловались на то, что при звонке в электроснабжающую организацию им говорили, что рабочих до понедельника не будет.

Что касается ситуации на дорогах, то многие водители не ожидали, что метель так быстро налетит и будет настолько продолжительной. Чтобы вы понимали, это у нас с 10.30 до полуночи продолжался этот "разгул Деда Мороза", наверное, у него корпоратив был. Очень многие водители просто застревали на трассах. Естественно, еще надо учитывать, что при плохой видимости на дорогах как в городах, так и в целом по региону, произошло около сотни мелких и крупных ДТП».

В Саратове ситуация осложняется тем, что после атаки беспилотников 13 декабря жители в некоторых районах до сих пор остаются без мобильного интернета.

Андрей Дубков