В Саратове при атаке БПЛА погибли два человека

В результате атаки БПЛА в Саратове повреждены несколько квартир в жилом доме. Число погибших выросло до двух, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Для жителей организован пункт временного размещения. Все основные работы планируют завершить в течение дня. Также дополнительно обследуют конструкции здания. Первоначальной задачей губернатор назвал замену поврежденных стеклопакетов.

«Сотрудники администрации проведут поквартирный обход. Все средства на восстановительные работы будут выделены из областного бюджета»,— уточнил в Telegram господин Бусаргин.

В ходе атаки выбило несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в учреждениях не было.

Ночью в регионе объявляли угрозу атаки БПЛА. По данным Минобороны РФ, за ночь над Россией сбили 41 беспилотник, из них 28 — над Саратовской областью.