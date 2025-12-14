В аварии с загоревшимся ГАЗ в Тюменской области погибла жительница Сургута

Водитель Kia Sportage выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем ГАЗ на 475-м км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. От удара ГАЗ загорелся.

По данным Госавтоинспекции, водители Kia и ГАЗ получили ранения, 63-летняя пассажир Kia, жительница Сургута в результате аварии погибла. «Обстоятельства ДТП выясняются»,— добавили в ГИБДД.

Прокуратура Уватского района по факту аварии начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. «Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль»,— подчеркнули в надзорном ведомстве.

Василий Алексеев