К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник чуда огня

Ханука — «праздник света», который мои единоверцы отмечают в эти дни,— относит нас к одному из решающих моментов в истории еврейского народа: освободительной войне с империей Селевкидов, самым большим в то время государством античного мира. Когда еврейское ополчение освободило Иерусалим и вошло в Храм, первым делом восставшие хотели зажечь храмовый светильник — менору. Но оказалось, что язычники сбили священные печати со всех кувшинов масла для светильника: это было осквернение, по религиозному закону таким маслом пользоваться уже было нельзя. Нашелся только один кувшин, оставшийся целым, но масла в нем было лишь на одни сутки, а чтобы изготовить новую порцию освященного масла, требовалось восемь дней. Евреи все-таки не стали ждать, зажгли храмовый светильник — и Б-г совершил чудо: масло из одного случайно спасенного кувшина горело непрерывно все восемь дней, пока люди готовили новое!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный раввин России Берл Лазар

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Главный раввин России Берл Лазар

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Именно этому чуду посвящается праздник Ханука, именно с ним связаны самые важные заповеди праздника, в том числе зажигание восьмисвечника-меноры в каждом доме — причем так, чтобы свет обязательно был виден на улице, чтобы нес весть о ханукальном чуде всем людям!

На первый взгляд это не совсем логично: почему праздник как бы обходит главное историческое событие того времени, победу в войне с врагом, на порядок превосходившим численно? Разве это само по себе не чудо, причем более важное, чем чудо светильника? Тем более что сейчас уже давно и Храма нет, и светильники в нем не горят, а народ, который тогда завоевал независимость, до сих пор жив и процветает! Но вот как объясняют смысл Хануки наши мудрецы: та война была не столько войной за независимость, сколько битвой за духовные ценности. Власть язычников была по нынешним меркам достаточно либеральна: они не запрещали евреям учить Тору — они только запрещали говорить, что она от Б-га. Они не запрещали соблюдать заповеди — при единственном условии, что эти заповеди подчиняются материальной логике. Поэтому они не вылили масло, а только осквернили его. Зажигайте ваш светильник, говорили они, но только обычным маслом, а не освященным: оно ведь так же горит! А наши предки пошли воевать, чтобы защитить вечные ценности, защитить свою связь с Б-гом! Маленький народ выступил против огромной империи, потому что верил в чудо, что Б-г поможет. И храмовый светильник-менору зажгли, хотя масла было на сутки, а следующее подоспеет лишь через восемь дней, тоже потому, что верили в чудо.

И чудо свершилось! В этом главный урок для нас, нынешних: Б-г всегда помогает тому, кто на Него полагается, даже если внешне такое поведение выглядит иррационально. Мы должны хранить вечные ценности и за них идти до конца. Даже если это выглядит нерационально — все получится. Все получится — когда мы связаны с Б-гом!

Главный раввин России Берл Лазар